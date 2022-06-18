Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на молодій блогерці Каті Репяховой. Дівчина минулого року артисту народила первістка-сина Михайла, якому 15 червня виповнився перший рік. Катя активно веде Instagram, де ділиться з фанатами кадрами з особистого життя і показує, як росте малюк. А на останніх сторіс Репяхова вирішила показати травму сина.
На кадрах Катя тримала ручку малюка, яка кровоточила.
"У нас травма. Перша така сильна", - написала Катя.
На наступному сторіс Репяхова показала, як вже обробляла рану синові.
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"Відразу обробили ранку", - написала зірка.
А після цього можна помітити, як Дружина Віктора Павліга гралася з малюком.
"Все добре", - зазначила дівчина.
Нагадаємо, Дружина Віктора Павліка з розмахом влаштувала свято на перший день народження сина
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