Син співака Віктора Павліка Михайло, якого йому народила Молода дружина Катя Репяхова, отримав травму.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на молодій блогерці Каті Репяховой. Дівчина минулого року артисту народила первістка-сина Михайла, якому 15 червня виповнився перший рік. Катя активно веде Instagram, де ділиться з фанатами кадрами з особистого життя і показує, як росте малюк. А на останніх сторіс Репяхова вирішила показати травму сина.

На кадрах Катя тримала ручку малюка, яка кровоточила.

"У нас травма. Перша така сильна", - написала Катя.

На наступному сторіс Репяхова показала, як вже обробляла рану синові.

"Відразу обробили ранку", - написала зірка.

А після цього можна помітити, як Дружина Віктора Павліга гралася з малюком.

"Все добре", - зазначила дівчина.

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