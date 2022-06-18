На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кадри з прогулянки по Відню. На вулиці Злата показалася в ефектному кремовому костюмі вільного крою та чорному топі.

"Центр міста, яскраве сонце заливає площу, граються діти і купа усміхнених людей навколо. А я стою, міцно обіймаю свою подругу Олену Бєлкіну, і плачу, плачу… Відчуття, ніби я вижила після бомбардування, вирвалась на волю з пекла, в якийсь інший світ, де вирує безтурботне ЖИТТЯ", — зізнається артистка.

Зірка також порівняла свої почуття з романом Еріха Марії Ремарка.

"В цей момент чомусь згадала твір «Тріумфальна Арка» Ремарка, ніби все це сталося зі мною, на підсвідомому рівні в одну секунду я зрозуміла всю його глибину…Скільки разів має розбитися серце, щоб зрозуміти цінність життя? Я не можу відповісти на це питання. В кожного з нас— відбувається своє пекло в душі, в кожного з нас — є сили його здолати. Зберігайте Світло, як би це важко не було. Зберігайте себе і віру в ЖИТТЯ", — закликала Огнєвіч.

Українці в коментарях засипали співачку компліментами: "Злата, красуня!"; "Які слова гарні"; "Найкрасивіша посмішка у світі!🤍 безмежно люблю"; "Яка ж ви неймовірно красива 😍А ваша посмішкааа... Не можу намилуватись"; "Дуже емоційно,написано.Відчула кожне слово,в самісіньке серце".