Як пише Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися кілька років тому. У пари зараз двоє дітей-Іван і Данило, якого Катя народила в минулому році. Також у Осадчої є син Ілля від перших стосунків. Катя вирішила До Дня батька показати Юрія з сином Іваном, де він зовсім маленький. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Батько, дорогий наш батько! Ти кращий тато в світі, ти кожен день говориш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був в цей час і це наймиліша традиція в світі. Ми тебе любимо і говоримо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, завжди дивиться з синами в одну сторону і розділяє з ними всі радощі і непорозуміння! Ми тебе любимо любимо любимо..... тисячу разів скажемо це сьогодні і кожен день. З Днем Тата. А на фото малюк це Івасик п'ять років тому", - написала Катя.

Зірка також додала більш сучасну фото Івана та Юрія.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Юра і Катя, ви молодці!!!!! Щастя вам всім!", "Як це красиво"," вони ж одне обличчя","як сказано".

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