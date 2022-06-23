Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою, яка виїхала з країни ще до вторгнення рф через контракт на зйомки. Після дня народження Ксенія несподівано заговорила про свої проблеми і депресивний стан через всі події.

"Люди вивчають цей стан: ненависті, агресії, нескінченних звинувачень. А багато хто починає вчити цьому дітей. Начебто ідея зрозуміла, щоб дитина знала якісь речі. Але психіка дітей тільки формується, мені страшно подумати, у що можуть вирости ці насіння ненависті.

Ненависть. Я розумію, що це цілком природне відчуття, у нашій ситуації було б дивно відчувати себе інакше, але час йде, а багато хто залишається в цьому відчутті» - пише Мішина.

"Незважаючи на те, що я якось хотіла відчути трохи легкості в ці дні, все було проти мене. Я весь час боролася з обставинами, а вони все більше ставали дискомфортними, навіть фізично було складно, врешті-решт я втратила велику суму грошей.

Мені б так хотілося, щоб хороші почуття накрили всіх в нашій країні, всіх, хто зіткнувся з горем, щоб вони трохи зцілилися і підживилися енергією любові» - висловила свої думки Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла, що змінилося в її день народження в цьому році

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина заговорила про переживання перед днем народження

Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина похвалилася шкідливою звичкою свого сина на відпочинку