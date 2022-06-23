Як стверджується, на них зображений момент, коли друзі співака, страждаючого від болю, буквально на руках заносять його в лікарню в селі Растуново Московської області. Там співака в напівнепритомному стані пересадять в машину "швидкої" допомоги і відправлять в домодєдовську лікарню – це в 20 хвилинах їзди.

По дорозі серце виконавця хітів "Седая ночь","Детство" і "Белые розы" зупинилося.

Чорно-білий запис з камер спостереження, на якому друзі артиста намагаються врятувати йому життя, оприлюднив Telegram-канал SHOT.

Нагадаємо, про смерть 48-річного Шатунова стало відомо 23 червня. Причиною смерті став обширний інфаркт.

На сторінці Шатунова вже з'явилася інформація про його смерть: «Cьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося».

Раніше стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса - артисту було 45.

Також повідомлялося, що Аллу Пугачову і Галкіна, які виїхали з Росії, готуються позбавити всього.