Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес після її відходу до Кацуріна розповів про важливий день, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист, який прославився завдяки ще першій "фабриці". Артист був одружений на українській зірці Наді Дорофєєвій, але через десять років відносин пара вирішила розійтися. Спільне звернення до фанатів пара написала після початку війни. А після стало відомо, що їхні кращі друзі - ресторатори Даша і Міша Кацуріни теж розлучилися.

На цьому історія не закінчилася, адже Надю і Мішу зняли разом в Барселоні. А Дантес і Кацуріна разом проводили час у Києві. Після цього Дорофєєва офіційно заявила, що вона зустрічається з Кацуріним. А в нових сторіс Володимир розповів про важливий день, через який переживає.

"Сьогодні дуже важливий день для країни. Я настільки хвилююся і чекаю остаточного рішення. Просто сиджу на вулиці і оновлюю новинну стрічку", - написав Дантес, маючи на увазі швидше за все, що сьогодні Україні дадуть статус кандидата ЄС.

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