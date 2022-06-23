Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса і зірка "Квартал 95"і "Жіночий квартал". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні з Росією. Але довгий час Сопонару не виходила на зв'язок, але іноді публікувала пости в своєму блозі Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців. І відразу ж у Ірини запитали, як вона ставиться до подій.
"Це Пипець", - відповіла Зірка, не вибираючи вирази.
А ще один фанат вирішив запитати про її обранця.
"Чи не боїшся, що твого чоловіка заберуть на фронт? І якщо таке станеться, твоя реакція", - запитав фанат.
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"Мій мужчина громадянин іншої країни", - чесно відповіла Сопонару і поділилася спільним кадром зі своїм коханим.
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