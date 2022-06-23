Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, чи переживає, що її обранця призвуть в армію.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса і зірка "Квартал 95"і "Жіночий квартал". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні з Росією. Але довгий час Сопонару не виходила на зв'язок, але іноді публікувала пости в своєму блозі Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців. І відразу ж у Ірини запитали, як вона ставиться до подій.

"Це Пипець", - відповіла Зірка, не вибираючи вирази.

А ще один фанат вирішив запитати про її обранця.

"Чи не боїшся, що твого чоловіка заберуть на фронт? І якщо таке станеться, твоя реакція", - запитав фанат.

"Мій мужчина громадянин іншої країни", - чесно відповіла Сопонару і поділилася спільним кадром зі своїм коханим.

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" Сопонару прокоментувала ситуацію в Україні

Також Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" Ткач насмішив українців, показавши свої ласощі

А ще Politeka писала, що зірка "жіночого кварталу" Сопонару розчарувалася в українських чоловіках