Мішель Андраде зізналася, що її стосунки з коханим не пережили цю війну.

Як пише Politeka.net, популярна співачка і ведуча шоу «Орел і решка» відверто розповіла про розставання в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

Восени минулого року Андраде розкрила, що складається у відносинах. Співачка не розкривала особистість свого коханого, проте стверджувала, що це досить довгі стосунки. Втім, як з'ясувалося, почуття пари виявилися недостатньо сильними для того, щоб пережити всі труднощі війни.

Співачка підкреслила, що не може сказати, що війна зруйнувала її стосунки, проте вони з коханим розлучилися саме після початку вторгнення.

"Ми підтримуємо контакт, але ми як пара вже не перебуваємо. Але ми підтримуємо спілкування ... це було після (повномасштабного вторгнення-прим. ред.). Це було важко, тому що у тебе багато енергії йде для того, щоб зібратися. Не вистачає енергії також виділити людині. Тому ми вирішили, що так буде легше", - розповіла Андраде.

Вона підкреслила, що вони з колишнім коханим продовжують спілкуватися і підтримувати один одного. За словами співачки, у неї до нього збереглися теплі почуття.

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