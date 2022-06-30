Його головною місією візиту було розповісти всім про Україну.

Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий і кулінар Ектор Хіменес-Браво став запрошеним гостем на знімальний майданчик кулінарного проекту "Майстер Шеф" в Польщі. На своїй сторінці в Instagram він розповів, як це було.

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його запросили як суддю-гостя нового сезону. Він був приємно здивований. А коли приступив до зйомок, то зіткнувся з почуттям дежавю.

"Знаєте це відчуття дежавю? Коли ти начебто в новому місті, але впевнений що вже тут був. З таким відчуттям я ступив на майданчик МастерШеф в Польщі", - зізнався кулінар.

Він зазначив, що його головною місією візиту було розповісти всім про Україну і подякувати Польщі та її неймовірним людям за посильну підтримку.

"Польща - це як друг з дитинства. Не рідні по крові, але близькі душею. У нас дуже схожі манери спілкування, пріоритети цінностей і що найголовніше - доброта", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.