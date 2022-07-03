За словами Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту «Голос країни», де була в команді Святослава Вакарчука. Артист і після проекту займалася виконавицею, деякий час продюсував її. Христина зараз активно підтримує українців, які захищаються від російських окупаційних військ.

Не забуває Соловій і про Instagram, де ділиться своєю роботою з шанувальниками, а також особистими кадрами. І цього разу зірка поділилася фото, зробленим папараці у Львові. Дівчина репостила фото, де її знімали в короткій спідниці. Христина кудись йшла, вражаючи розкішними ногами.

"Красуня Крістіна Соловій", - написала авторка фото.

«Папараці у Львові?» — запитала Христина у своїй сторіс.

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