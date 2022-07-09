Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва – успішна українська танцівниця. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де цього разу вирішила потішити українців танцем.

"Нехай у день сім'ї кожна жінка буде для свого чоловіка неповторною квіткою. Дякую за неймовірну пісню. У саме серце", - написала Ілона.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ілоночко, ну така красива жінка, просто неймовірна україночка. Дуже сумую", "Красуня, ця сукня вам дуже підходить...", "Ілона Ви неймовірні. Розкрилася як справжня жінка", "Рухи чарівні. Так і спокушають)))) ", "Уже скільки років минуло як я вперше Вас побачила в проекті, а Ви зовсім не міняєтеся)) неймовірна природна краса.

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