Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз подорожує за кордоном з мамою та маленьким сином, показала відео зі своєї рубрики про вбрання. У ролику Даша не тільки сама вбиралася, а й одягала синочка Лева на прогулянку.

Як видно, для виходу Квіткова обрала стильну світлу сукню з поясом на ґудзиках, які до колін розстебнула. Свій образ красуня доповнила чорними кедами та невеликою сумочкою, її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри. У ролику Даша спілкується із сином, якому незабаром рік, українською мовою, і весь час намагається взути його, але врешті-решт залишає в шкарпетках.

У підписі до публікації Даша написала: "Disnayland edition" шанувальники відразу почали коментувати відео, засинаючи блогерку та її малюка компліментами: "Як гарно спілкуєшся українською", "Дуже красива сукня", "Такі класні", "Дуже рада, що ви повернули рубрику, ще й з таким солодким пупсом", "Солодкий", "У вас погляд однаковий", "Який же Лев красень", "Ви дуже круто одягаєтеся", "Ого як виріс", "Люблю", "Даша, ви так схудли. Мені дуже подобається образ", "Даша, приємно за тобою спостерігати, Лев красень!", "Це ж треба така генетика".

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