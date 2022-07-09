Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - успішна українська шеф-кухар та суддя "Майстер шеф", де працює разом з Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. З Володимиром настільки тісно Ольга спілкується та робить різні проекти, що українці активно приписують парі роман. І Мартиновська вирішила підлити олії у вогонь, опублікувавши зворушливий кадр із Ярославським.
На фото Ольга цілує лисину Володимира, який заплющив очі від щастя.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
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"Так вони разом?", "ооо, так ви разом ??? ... як класно, хоча у мене вже трохи раніше була підозра, будьте щасливі", "Гірко молодим, тричі будьте щасливі, діти мої, слава Україні, друзі ", "Нарешті Ви сказали! Щастя вам, перемоги, любові і зізнання в усьому світі. Ви так цього заслуговуєте...".
Нагадаємо, донька Мартиновської з "Майстер Шеф" показала, як займається спортом.
Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.
А ще Politeka писала, що Мартинівська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .