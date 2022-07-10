Популярний український телеведучий, шоумен та головний герой одного із сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін, який під час війни записався на службу, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав добірку милих та дуже щирих фото з дружиною, яку ніжно привітав із днем народження.
На фотографіях Дашу, яка відзначає 24-річчя, можна побачити у непередбачуваних ситуаціях та позах. На фото вона позує з чоловіком, із сином та одна, і виглядає дуже природно та невимушено.
У підписі до публікації Добринін трепетно привітав кохану дружину з днем народження: "Сьогодні день мого кохання. У неї є чітка дата – 9 липня, саме в цю пору народилася моя @kvittkova, мій солодкий батат і найсильніший магніт мого кохання. Люблю. Ціную безмежно. і щасливий, що все за що ми з тобою беремося виходити, так і продовжуватимемо.Надзвичайно пишаюся тобою, моя крихто, надзвичайно сумую на відстані кількох тисяч кілометрів.Чекаю вдома.Зустрінемось і обійматимемося годинами.Разом загадаємо шкідливу перемогу,дуваючи всі свічки ".
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До речі, раніше сама Даша повідомила у соцмережі, що вже повертається додому в Україну, тож незабаром вони з Микитою побачиться. За словами блогерки, вперше у неї такий день народження – у дорозі, до того ж за кермом.
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