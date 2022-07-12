Як пише Politeka.net , популярна українська співачка активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться моментами зі своїх буднів. Також Злата встигає зайнятися не лише допомогою українцям, а й благодійними концертами.
Щоб підтримувати себе у формі, артистці доводиться багато працювати. З недавніх пір Огневич знову зайнялася тренуваннями і показала в Сторі, як поступово перетворює фігуру.
«Стретчінг – сісти на шпагат у дорослому віці можливо! Говорю з особистого досвіду. Крізь дощ та злива я на тренування!» – пише Злата.
Також раніше Злата зізналася, що щодня згадує героїв маріупольського заводу «Азовсталь», які трималися до останнього, але зараз перебувають у полоні росіян.
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Огневич показала фото командира полку «Азов» Дениса Прокопенка з його дружиною Катериною.
«Ця пара для мене – фантастичне поєднання неймовірних та красивих людей у єдине ціле. Катерина — приклад незламності та водночас ніжності, а ще якоїсь такої глибини неосяжної», - написала зірка.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан вразила розміром вирізу у сукні.
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