Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – успішна українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським. Після початку війни парочка зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь. Останній такий пройшов днями в Парижі, де цвяхом вечора була Тіна Кароль, яка радувала гостей своїм вокалом.
Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу показав, як їхала далекою дорогою з Володимиром.
"Втомилися дуже. Але воно того вартувало", - написала Мартиновська, показуючи сплячого Ярославського.
"Спочатку за кермом, далі я поспав. Зараз буде Олина черга, дороги ще до ранку, що завтра", - написав Володимир у своєму сторіс, репостнувши фото.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Ракетний удар по гуртожитку: жертв уже 34, рятувальна операція триває
Пішов із життя народний артист України: "Зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей"
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем: "Просто немає слів..."
Юна дочка Беллуччі у крихітному купальнику позбавила дару мови розвагами з хлопцем: кадри з курорту
Нагадаємо, грабіжники дісталися Мартиновської з "Майстер Шеф" у Парижі, зірка поділилася
Також Politeka повідомляла, що лихо трапилося з Мартинівською з "Майстер Шеф", зірка поділилася трагедією.
А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.