Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – успішна українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським. Після початку війни парочка зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організацією благодійних вечерь. Останній такий пройшов днями в Парижі, де цвяхом вечора була Тіна Кароль, яка радувала гостей своїм вокалом.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу показав, як їхала далекою дорогою з Володимиром.

"Втомилися дуже. Але воно того вартувало", - написала Мартиновська, показуючи сплячого Ярославського.

"Спочатку за кермом, далі я поспав. Зараз буде Олина черга, дороги ще до ранку, що завтра", - написав Володимир у своєму сторіс, репостнувши фото.

Нагадаємо, грабіжники дісталися Мартиновської з "Майстер Шеф" у Парижі, зірка поділилася

Також Politeka повідомляла, що лихо трапилося з Мартинівською з "Майстер Шеф", зірка поділилася трагедією.

А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.