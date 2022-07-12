Як пише Politeka.net, Злата Огневич - українська співачка та переможниця шоу "Маска". Також знаменитість представляла Україну на Євробаченні, де посіла третє місце. А минулого року Злата наважилася на участь у проекті "Холостячка", де у проекті переміг бізнесмен Андрій Задворний. Але одразу після шоу Андрій розлучився із Златою. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та кадрами з особистого життя. А цього разу співачка показала, як вирушила потанцювати.

"Це так жіночно. Кайфую тепер", - написала Злата, позуючи перед дзеркалом.

Огневич для танців одягла босоніжки, штани та футболку.

"Одночасно тримати телефон у руці та танцювати - неможливо", - зізналася Злата, намагаючись показати, як займається танцями.

Нагадаємо, Огневич поділилася спогадами, як батько прищеплював їй любов до України.

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