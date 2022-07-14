Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - відома українська модель та блогерка, яка живе та навчається у Нью-Йорку США. 21-річна красуня – онука легенди української естради Софії Ротару. Соня має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Після настання літа Соня переїхала до Лос-Анджелеса, Каліфорнія, куди її покликали працювати. Але восени, як зазначила дівчина, вона повернеться до Нью-Йорка.
А на нових кадрах в Інстаграм Соня показала, як слідкує за своїм тілом. Євдокименко була у крихітному топіку та шортиках, займаючись спортом перед дзеркалом на килимку.
"Опанувавши цю щоденну практику. Сила показати себе реальна", - написала Соня в сторіс, мотивуючи своїх фоловерів.
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А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару вперше повернулася додому з початку війни, показавши квартиру.
Також Politeka писала, що внучка Ротару вразила навіть рідних новим чином у Лос-Анджелесі .