Як пише Politeka.net, шокуючою звісткою артистка поділилася у себе в Instagram.

Ольга розповіла, що двоє членів її команди отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

«Сьогодні 2 члени моєї команди постраждали від ракетної атаки росіян по будинку культури у Вінниці. Обидва зазнали поранень і вижили, за що я дякую Богові. Проте загинув їхній колега, частина команди @roxolanas зовсім молода. Не вистачає ні слів, ні криків, ні ненависті . Удар по Вінниці був заданий високоточною ракетою, а значить потрапили туди, де цілилися», - написала Цибульська.

Також співачка розповіла про інші жертви ракетного удару у Вінниці.

«На даний момент – 20 загиблих, серед них троє маленьких дітей. Одна з крихт загинула прямо в колясці, вони з мамою цього фатального ранку йшли на розвиваючі заняття для найменших. Мама дівчинка бореться за життя. Поруч знищили цілий медичний центр», – повідомила Ольга.

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