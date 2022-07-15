Як пише Politeka.net , Артем Фесько – відомий український співак. Підліток прославився завдяки участі у проекті "Україна має талант", де Артем вразив своїм вокалом Сергія Притулу, який його відправив одразу у фінал. У підсумковому випуску Феськові вдалося перемогти. Тепер Артем досить відомий і за ним стежать тисячі фанатів в Інстаграмі, де підліток веде блог.

А на новому фото Артем показав, як виглядає із короткою стрижкою. Зірка зробив селфі, демонструючи свою незвичну зовнішність. Як можна зрозуміти, Фесько зараз перебуває в Україні. До цього молодий співак був у Польщі, де ховався від жахів війни.

Фани поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Де це ти?", "Гарний".

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