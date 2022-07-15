Як пише Politeka.net , Артем Фесько – відомий український співак. Підліток прославився завдяки участі у проекті "Україна має талант", де Артем вразив своїм вокалом Сергія Притулу, який його відправив одразу у фінал. У підсумковому випуску Феськові вдалося перемогти. Тепер Артем досить відомий і за ним стежать тисячі фанатів в Інстаграмі, де підліток веде блог.
А на новому фото Артем показав, як виглядає із короткою стрижкою. Зірка зробив селфі, демонструючи свою незвичну зовнішність. Як можна зрозуміти, Фесько зараз перебуває в Україні. До цього молодий співак був у Польщі, де ховався від жахів війни.
Фани поставили десятки лайків та написали коментарі:
"Де це ти?", "Гарний".
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Її дуже не вистачатиме": в родині Дональда Трампа сталося горе
Ворог веде розвідку і готується до атаки відразу на кількох напрямках: "Намагається просунутися в..."
Астаф'єва несподівано засвітилася в компанії Горбунова, зачепивши Дорофєєву та Нікітюк: "Хотіли разом..."
Нове відео "Квартал 95" з Юрієм Ткачем розгнівало українців: "Якраз саме той час для..."
Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько кардинально сменил имидж, звезду не узнать
Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" Фесько показав, як йому живеться у Польщі
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Україна має талант" Артем Фесько зізнався, де зараз перебуває