Як повідомляє Politeka.net, кулінар і суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво звернув увагу на те, що останнім часом українці почали більше сперечатися через мовне питання. Тому шеф вирішив висловити з цього приводу власну думку.

«Не важливо, якою мовою зараз говорить той, хто захищає нашу землю. Не важливо якою мовою ви напишете позначку, куди відправляєте кошти на допомогу армії. Зараз важливим є те, що ми робимо для перемоги", - вважає Ектор Хіменес-Браво .

При цьому він визнає, що мова є важливою частиною національної ідентифікації. Тому важливо розмовляти мовою своєї країни, а не чужої.

«Якщо тобі скажуть «Hola» – ти зрозумієш, що навпаки стоїть іспанець, «Ciao» – італієць, а «Guten Tag» – німець. Але якщо ти скажеш «Добрий день» – далеко не всі зрозуміють, що перед ними українець. Нам потрібно зробити так, щоб у кожному куточку світу нас знали не лише за трагедіями, а й з благозвучної мови та багатої культури», – пояснив Ектор Хіменес-Браво.

Тому він зробив висновок, що переходити на українську – безумовно важливо. Але кидатися на тих українців, хто розмовляє російською – не припустимо. Адже в нас один ворог і ми маємо бути єдиними.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.