Як пише Politeka.net, Наташа Горова - дочка Ірини Горової та прийомна дочка Потапа, який був одружений з Іриною 15 років. Дівчина зараз активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Наташа показала чорно-біле фото, де позувала на тлі сонця, яке закрила собою. Тому можна було побачити лише силует красуні у сукні.

«У цьому світі недостатньо темряви, щоб загасити світло маленької свічки».



141 день темряви для українців.

Кривавої, жорстокої темряви.

Але знаю, що десь посеред мороку є запалена свічка. Свічка надії на нашу перемогу. І дуже скоро її світло затьмарить темряву на-зав-жди.



Після кожної ночі наступає світанок

Чорна смуга зміняється на білу

Я вірю, що настане ранок

І мама розбудить дитину



Не від звуків ракет та ударів

Не від нічних кошмарів



А маленьким подарунком

Своїм поцілунком

Та словами: «Ми це змогли.

Ми перемогли» - написала Горова.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа показала подарунок мами, вганяючи в ностальгію.

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-топіці хизнулася не лише сталевим пресом.

А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа підкинула кілька корисних порад .



