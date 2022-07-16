Як пише Politeka.net, Наташа Горова - дочка Ірини Горової та прийомна дочка Потапа, який був одружений з Іриною 15 років. Дівчина зараз активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Наташа показала чорно-біле фото, де позувала на тлі сонця, яке закрила собою. Тому можна було побачити лише силует красуні у сукні.
«У цьому світі недостатньо темряви, щоб загасити світло маленької свічки».
141 день темряви для українців.
Кривавої, жорстокої темряви.
Але знаю, що десь посеред мороку є запалена свічка. Свічка надії на нашу перемогу. І дуже скоро її світло затьмарить темряву на-зав-жди.
Після кожної ночі наступає світанок
Чорна смуга зміняється на білу
Я вірю, що настане ранок
І мама розбудить дитину
Не від звуків ракет та ударів
Не від нічних кошмарів
А маленьким подарунком
Своїм поцілунком
Та словами: «Ми це змогли.
Ми перемогли» - написала Горова.
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Нагадаємо, прийомна дочка Потапа показала подарунок мами, вганяючи в ностальгію.
Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-топіці хизнулася не лише сталевим пресом.
А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа підкинула кілька корисних порад .