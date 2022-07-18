Таємне весілля зірок відбулося на вихідних у Лас-Вегасі. 52-річна Джей Ло взяла прізвище чоловіка - тепер вона Дженніфер Аффлек.

У соцмережах Дженніфер поділилася весільними кадрами. Виявляється, її сукня була зі зйомок одного з фільмів, а костюм Бена з його гардеробу. А ще вони мало не пропустили власне весілля.

Лопес повідомила, що вони прилетіли до Лас-Вегасу 17 липня, стояли в черзі разом із чотирма іншими парами і одружилися після опівночі в каплиці A Little White Wedding Chapel.

«Ми прочитали свої клятви в маленькій каплиці та подарували один одному обручки, які будемо носити до кінця життя. Зрештою, це було найкраще весілля, яке ми могли уявити», — написала Лопес.

Також на своїй сторінці в Instagram Дженніфер розмістила ранкове фото в ліжку, на якому вона позує в ліжку без макіяжу і виблискує розкішною обручкою. Під постом Кім Кардаш'ян та багато інших знаменитостей вітають Лопес та Аффлека.

Зазначимо, у 2002 році Лопес та Аффлек вже зустрічалися і були заручені, але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Але за 17 років зіркова парочка знову зійшлася.

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