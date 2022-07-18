Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде соціальні мережі та розповідає про трудові будні. Як правило, артистка часто також висловлюється про те, що відбувається в її житті і чим вона планує займатися.
Варто зазначити, що артистка прославилася на всю країну завдяки безлічі унікальних та цікавих ролей. Серед останніх картин у Ганни: «Бубринський будинок; Врятувати маму; Грім серед ясного неба; Родня; Скажи лише слово» та інші популярні фільми та серіали.
Також Саліванчук нерідко виступає у театрі, нещодавно зірка також взяла участь у спектаклі та сильно хвилювалася, щоб не було тривоги, бо через неї могли все перервати.
Ганна також зауважувала, що зараз людям «слід пам'ятати, що навіть після найдовшої і темної ночі завжди сходить сонце».
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Також на своїй сторінці в Instagram артистка показала яскраву фотосесію разом із синами – Глібом та Микитою. На кадрах зіркова матуся з дітьми грає фарбами, розмалювавши собі обличчя, руки та одяг.
"Мої діти – моє натхнення жити далі, не здаватися. Насамперед я мама, і це та людина, яка має закласти в дитячих серцях такі цінності, як кохання, тепло, турбота про близьких людей. Але як тільки дивлюся новини, я здаюся , тому що сотні загиблих, тисячі зруйнованих дитячих доль, на жаль, це українські реалії, які змушують здригатися весь світ», – розповідає Саліванчук.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.