Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде соціальні мережі та розповідає про трудові будні. Як правило, артистка часто також висловлюється про те, що відбувається в її житті і чим вона планує займатися.

Варто зазначити, що артистка прославилася на всю країну завдяки безлічі унікальних та цікавих ролей. Серед останніх картин у Ганни: «Бубринський будинок; Врятувати маму; Грім серед ясного неба; Родня; Скажи лише слово» та інші популярні фільми та серіали.

Також Саліванчук нерідко виступає у театрі, нещодавно зірка також взяла участь у спектаклі та сильно хвилювалася, щоб не було тривоги, бо через неї могли все перервати.

Ганна також зауважувала, що зараз людям «слід пам'ятати, що навіть після найдовшої і темної ночі завжди сходить сонце».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка показала яскраву фотосесію разом із синами – Глібом та Микитою. На кадрах зіркова матуся з дітьми грає фарбами, розмалювавши собі обличчя, руки та одяг.

"Мої діти – моє натхнення жити далі, не здаватися. Насамперед я мама, і це та людина, яка має закласти в дитячих серцях такі цінності, як кохання, тепло, турбота про близьких людей. Але як тільки дивлюся новини, я здаюся , тому що сотні загиблих, тисячі зруйнованих дитячих доль, на жаль, це українські реалії, які змушують здригатися весь світ», – розповідає Саліванчук.

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.