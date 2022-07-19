Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич щодня показує у соціальній мережі, як готується до концертів, допомагає українцям і не забуває про новини з гарячих точок. При цьому Злата також встигає приділити час собі та почала активніше займатися.

У спортзалі артистка частий гість, причому вона старанно займається під наглядом тренера і нерідко вихваляється дивовижною розтяжкою. За словами Злати, підтримувати фігуру у залі – мало. Слід також правильно харчуватися, налагодити режим дня та турбуватися про свою шкіру.

У залі Злата віддає всі сили на вправи під кожну групу м'язів і закликає не слідувати трендам, а підбирати все індивідуально.

"Не тримайся!" – підписала кадри Злата.

Раніше Злата заговорила про особисті мрії та плани на життя.

«Самий час ЖИТИ 🤍 Ось у цю саму хвилину спробувати відчути себе, внутрішній стан: фізично та ментально. Згадати про давні мрії та придумати собі нові. Завести якусь приємну звичку або он того милого собачки з притулку, на якому часто дивіться в інста» - висловилася Злата.

Вона також розповіла, що наші плани, мрії є рушійною силою: вони допомагають краще відчути гостроту життя та вмотивованість. Вона мала період, коли вона перестала мріяти.

Нагадаємо, Огневич розповіла про неприємний бік своєї професії і як зараз заробляє

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич після неприємних чуток про себе посміялася з особистого життя.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич розповіла про найскандальніші плітки про себе