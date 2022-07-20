Знаменитій співачці, актрисі та продюсері Дженніфер Лопес вже 24-го числа виповниться 53 роки. Вона продовжує свою активну концертну діяльність і часто розповідає про нові виступи, вихваляючись ними в мережі.
Лопес блиснула на черговому концерті провокативним виглядом у білому маленькому костюмі із шортами, ледь прихованими під сукнею. Білі чоботи, блискучі прикраси та звична перука з новою довжиною волосся помітно омолодили образ 52-річної виконавиці.
«настрій понеділка; Завжди настрій; Мій Бог!!! Гарні спогади; Оооооо спогади; Коли ти одружишся зі своєю справжньою любов'ю через 20 років #moodforever; Отримайте це, місіс Аффлек!! 🔥; Дивно.... Люблю тебе, дівчинка ❤; Нам потрібне світове турне Дженніфер Аффлек 🙌; Я люблю тебе ❤️🔥Нам потрібна ця енергія на Капрі. 30 числа. Я буду поруч» - пишуть в мережі.
Як стало відомо раніше, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно одружилися. У соцмережах Дженніфер поділилася весільними кадрами. Виявляється, її сукня була зі зйомок одного з фільмів, а костюм Бена з його гардеробу.
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