Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, встигає працювати нотаріусом, а також волонтерить та збирає гуманітарну допомогу. У своїх сторізах в Інстаграм вона поділилася деякими важливими моментами.
Зокрема, вона розповіла, як обирає помічників для волонтерства. Христина Горняк зізналася, що все дуже просто – вона хоче бути впевненою, що потрібне доїде туди, куди потрібно. Тому завжди вибирає когось із знайомих.
"Наразі потреб багато у всіх. Я це чудово розумію, але страшно зібрати гроші, а потім бути обдуреною. Тому обираю знайомих", - поянила дружина ведучого Володимира Остапчука.
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Крім того, вона зізналася, що їй дають сили жити далі та йти на роботу – українські захисники, якими Христина Горняк не втомлюється захоплюватися.
"Пишаюся нашими Захисниками, а особливо Захисницями, де вони тільки беруть стільки сили, щоб посміхатися з автоматом у руках...", - зазначила дівчина.
Нагадаємо, що дружина Остапчука в купальнику похвалилася, як відпочила в Австрії.
Як повідомляла Politeka, Остапчук знову публічно поскаржився на поведінку екс-дружини.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука показала, як і з ким розважається за кордоном далеко від чоловіка.