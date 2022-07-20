Як повідомляє Politeka.net , Полякова після повернення в Україну продовжує активно доводити, як вона підтримує країну та як патріотично налаштована. При цьому ще недавно співачку звинувачували в тому, що її чоловік був із нею закордоном.
Цього разу Полякова дала велике інтерв'ю Ользі Бутко, в якому розповіла про складні часи та депресії. Як допомагала Україні за кордоном та чим надихала Європу допомагати країні.
«Поговорили також про сучасний український шоу-бізнес, який буде з російськомовним контентом, про відмову від кокошника» - висловилася Полякова.
«Ого як далеко один від одного сіли (моя перша думка) 🤦♀️😂; Про ви заговорили українською! Молодець нарешті 👏; Дуже сподобалася українська мова, молодець Оля!; Сподіваюся, що звучатимуть пісні рідної-солов'їною-українською; Про день ну це точно ... що все не так і все не те .... 💔🙁 ».
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Також артистка підтримує українців та вирішила похвалитися кадрами зі свого нещодавнього виступу.
«Одна з моїх нових пісень «Все буде добре, Олю», яку ви могли почути на «Концерті у метро»! Щоразу, коли співаю цю пісню, навіть тихо про себе, мене переповнюють емоції… Емоції, які зрозуміють лише українці… Це ще не реліз треку, але скоро він буде!» – написала Ольга.
Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.
Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.