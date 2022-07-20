Після повномасштабного вторгнення Росії Аїда Ніколайчук, як і більшість представників вітчизняного шоу-бізнесу, поїхала подалі з України. Наразі співачка перебуває в Італії, звідки ділиться яскравими знімками зі своїми шанувальниками, яких має понад 53 тисячі.
У себе в Інстаграм Аїда запостила нове чорно-біле фото, зроблене у Римі.
Для прогулянки вона вибрала спортивний стиль. На дівчині одягнені чорні велотреки, що обтягують, і топ, а зверху вона накинула бавовняну сорочку.
Завершують стильний образ Аїди кеди на високій білій підошві та сонцезахисні окуляри.
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На фото співачка переходить дорогу на світлофорі.
«Чорні смуги завжди закінчуються білими. І навпаки. Все, що ми можемо просто йти вперед! », – оптимістично підписала співачка.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .
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