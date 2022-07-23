Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишається у Києві та активно допомагала на волонтерській кухні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями у своєму профілі у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото, на якому, щоправда, виглядає дуже серйозною, а підпис до нього поділилася своїми думками про життя під час війни.

Як видно, на новій фотографії Даша зображена на кухні, вона тримає в руках телефон і щось уважно в ньому дивиться. Перед камерою співачка з'явилася в чорно-білій смугастій кофтині і такому ж по відтінку фартуху, тільки в клітку. Її волосся зібране в тугий пучок на потилиці, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Ну що ж… Дубль сто! Всі ми знаємо, що так, як жили, вже не буде. Але після того, що ми зараз переживаємо, буде тільки краще! У параші шансів нуль. Дякую кожному, хто тут зі мною".

Захоплені шанувальники тут же почали коментувати публікацію артистки: "Ви найкраща", "Даша, дякую Вам! Ви неймовірна! Захоплююся і пишаюся!", "Найкраща!" ! Ви неймовірна людина", "Дашенько, все буде Україна. Дякую Вам", "Ви красива жінка. І тільки зараз ми дізналися, що ти, Даша, смілива, милосердна і відчайдушна. Відверто захоплююся вами".

Нагадаємо, "Нам усім потрібно": екс-дружина Потапа Горова вигадала, як подарувати українцям підтримку.

Як повідомляла Politeka, "Проникає в серце": "Холостячка" Мішина розповіла про свої "емоційні гойдалки".

Також Politeka писала, що "Дівчата, знайте…": ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.