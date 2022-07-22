Як пише Politeka.net , Юлія Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там вона прогавила перемогу іншій учасниці - Ганні Богдан. Але Юлія натомість стала досить успішною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч фанів в Інстаграм.
"Це таки сталося", - написала Юлія, показуючи своє селфі, де вона була в топіці.
Після цього Бельченко розповіла, що їй уже найкраще.
"Я вже почуваюся краще. Дякую всім, хто хвилювався за мене. Щоразу дякую Богу, що в мене такі дбайливі фоловери", - написала Бельченко.
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Варто зазначити, що Юлія, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Також Бельнченко активно плела маскувальні мережі, допомагаючи українським захисникам.
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