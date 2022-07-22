Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка нещодавно разом із Позитивом пішла з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, повністю змінивши співпрацю, поділилася гарною новиною із шанувальниками. У своєму Instagram вона опублікувала уривок кліпу на пісню "Не знаю", яку виконувала 3 роки тому.
«Багато хто з вас уже чув цю пісню, і багато хто хотів її почути на цифрових платформах. Цей день настав – «Не знаю» (Flamenco version) у мережі! Вперше я представила цю версію на концертному шоу @svitsketv у 2019 році. Провівши кілька місяців в Іспанії далеко від дому, я подумала, що зараз символічно дати цій пісні друге дихання. Отже, слухайте на всіх цифрових платформах та дивіться lyric-відео на YouTube », – повідомила Мішель.
Користувачі мережі позитивно відреагували на це. Шанувальники Мішель Андраде діляться своїми враженнями від побаченого у коментарях.
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«Нарешті»,
«Чекаю тепер версію в танці»,
«Мішель, це дуже круто, дякую тобі і всій команді»,
«Це просто кайф»,
«Думав, це іспанською»,
«Супер, обожнюю цю пісню», - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа
А ще Politeka писала, що Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію.