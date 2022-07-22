Як пише Politeka.net , Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де її тренером був Святослав Вакарчук. Фронтмен "Океан Ельзи" і після проекту працював із молодим даруванням, ставши її продюсером. Тепер за Христиною стежать десятки тисяч фанатів, яких артистка постійно радує новими піснями, а також особистими кадрами.
А цього разу Соловій вирішила показати себе, зробивши селфі. зірка була в сорочці, яку приспустила з плеча, а під нею було мереживне вбрання. Красуня посміхалася, вражаючи своєю ідеальністю.
Варто зазначити, що Христина, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює війну у своєму блозі, розповідаючи на весь світ про жахіття, яке відбувається в Україні.
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