Колишня дружина Позитива з "Время и Стекло" та найкраща подруга Насті Каменських Ганна Андрійчук після тривалої паузи знову повернулася до соцмереж.

На своїй сторінці в Instagram дизайнерка розмістила свій портрет, на якому тендітно позує в білій сорочці, а також поділилася своїми почуттями на тлі широкомасштабної агресії рф в Україні.

"Вийшла з дому взимку, а вже літо. Хочу бути кращою - буду говорити. Друзі, дуже дякую вам за підтримку! Я дійсно вирішила говорити. Говорити про все: про біль, про кохання, про смуток та посмішки, про рідних та про … ворогів. І знаєте, стало набагато легше. І стало по іншому. Точніше я стала іншою", — розповіла Андрійчук.

Ганна зізнається, що сама дуже змінилася та стала іншою.

"Сильнішою… але ніжнішою. Мудрою… але все ще по дитячому вірю в диво. Цілеспрямованою… але іноді хочеться просто обіймів. Це переломний момент для усіх нас і я увійшла в новий етап свого життя. Переродження. Випробування роблять нас новими. Кращими. Іншими", — додала екс-дружина Позитива.

Ганну підтримали своїми лайками Настя Каменських, Ірина Білик, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф".

"Анюта! Ви неймовірна", "Я про вас дізналася зі сторінки NK, і хочу сказати, що ви мене захопили своєю харизмою! Бажаю вам жіночого щастя 💞", — пишуть шанувальники Андрійчук у коментарях

Нагадаємо, Аня Андрійчук емоційно відреагувала на претензії екс-чоловіка Позитива.

Також Politeka повідомляла, що Андрійчук зізналася, чому вони з Позитивом не спілкуються після розлучення.

А ще Politeka писала, що екс-дружина Позитива відповіла на запитання про нового коханого після розлучення.