Як повідомляє Politeka.net , Полякова у своєму недавньому інтерв'ю для видання Факти пояснила, чому носила кокошник і співала російською.

Під час бесіди Полякова розповіла, чому раніше співала з кокошником на голові та російською мовою. Артистка заявила, що цей образ запам'ятався дійсно багатьом і зробив її більш відомим.

«До 2014 року кокошник, який ви бачили, російськомовні пісні... Мені розповідають, що я привозила сюди "російський світ"... Ні для кого не секрет, що до 2014 року всі артисти хотіли стати зірками в Росії. Тільки так ти міг повернутись в Україну зіркою і збирати тут зали» - заявила Полякова.

Вона додала, що і кокошник, і шльопанці, і російський стиль вона робила не для українського ринку.

«Я робила це для Росії, і я мав там успіх. І був би ще більший успіх, якби 2014 року я не прийняла рішення не їздити більше до Росії, зняти кокошник і одягти корону» - висловилася співачка.

Також Полякова закликала не розколювати суспільство через мову, бо це лише підігравання ворогові і нібито викликає розкол у суспільстві, проте її відмова говорити українською лише розлютила користувачів мережі:

«Не думайте про себе більше, ніж ви є. Не така ви вже велика особа, щоб через вас розколювалося українське суспільство. Напевно, це карма, деякі не хочуть зрозуміти, що саме російська мова і стала голою відмазкою, приводом для рашистів; Краще б не доводила тупості, а вибачилася, і просто розмовляла українською!» - додають у мережі.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

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