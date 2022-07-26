Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує активно подорожувати містами України, щоби підтримати наших захисників. Також артист часто влаштовує концерти для допомоги українцям.

«Відень, це була пам'ятна зустріч! Дякую всім, хто був учора з нами ✌️ #HelpforUkrainetour. Зверніть увагу на третє фото. Воно без софітів та сценічного світла, але найдорожче, бо на ньому – гості нашого концерту та майбутнє України 💙💛» - пише Вакарчук.

У мережі відповідають:

«Дякую вам за чудовий концерт та шалену енергетику!; Хлопці з фото уважно слухали весь концерт та тримали у руках прапори!; Дякуємо за чудовий концерт! Все буде Україна 💛💙🇺🇦; Amazing human❤️; Вчора був неймовірний концерт; Дякую вам за чудовий концерт та чудовий вечір! Чекаємо на вас також і в Будапешті! ❤️🇺🇦».

Також артист виклав дивовижні кадри з атмосферного концерту у Франкфурті та розповів, як його зустрічали.

На фотографіях можна побачити, що Святослав чудово запалив публіку у німецькому місті. Багато глядачів прийшли на концерт з українськими прапорами, а під час деяких композицій підтанцьовували із ліхтариками. Виглядає цей виступ дуже теплим та емоційним.

Нагадаємо, "Ми з мамою та сестричкою…": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала рідних під час візиту до України.

Як повідомляла Politeka, "У нас особлива місія": Кухар з "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.

Також Politeka писала, що "Схудла так": переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом, фото.