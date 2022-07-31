Популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-2021", поділилася у своєму Instagram відео, як виступала на телебаченні та торкнулася важливої теми. Як виявилось, дівчина обурилася, що цього року до участі у конкурсі краси "Міс Всесвіт" можуть допустити російську учасницю.
У своїх соцмережах та в ефірі телеканалу "Київ" Анна розповіла, що щодня помирають люди в Україні, тож не можна допустити, щоб представниця країни-агресора брала участь у таких мирних світових заходах. Неплях вважає, що російським публічним людям та лідерам думок взагалі потрібно закрити доступ до світових сцен та майданчиків.
"Ми маємо достукатися до організаторів @missuniverse. Я закликаю бойкотувати росію усьому цивілізованому світу. Це має бути уроком як для цих "невинних" людей, так і для їхнього уряду. Весь світ дивиться, як вони катують нас, і дозволяють їм брати участь у мирних івентах як "Міс Всесвіт", бо цінності які нестиме представниця росії - це точно не мир у всьому світі", - сказала Анна Неплях.
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