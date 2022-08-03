Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український музикант. Зірка після початку війни поїхав із дружиною та дітьми до Європи. А у новому інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, як отримував грошову допомогу від Німеччини. Дьомін опублікував фрагмент інтерв'ю у своєму блозі Інстаграм.

"Сергій Бабкін про виплати його сім'ї від Німеччини як біженцям. І про те, як батьки німецьких учнів сплатили за навчання його дітям", - написав Дьомін.

Фанати жорстко відреагували на отримання грошей Бабкіним:



"Яка стидоба", "Боже яка стидоба. Найбідніші. За кордон виїхали ті у кого є гроші, а у кого їх немає тих, хто сидить по своїх домівках", "Та ну пробачте мені люди, я не розумію тих, хто поїхав, хто дійсно має можливість, сидить на допомозі іншої держави і займає місце тих, хто дійсно цього потребує!! Далі цікаво, школа приватна? У безкоштовну школу піти ні? Що за маячня? за таких хлопців і скасовують допомогу багато країн… приїхали на курорт безкоштовно…", "Сєрьоже, братику повертайся на Салтівку, де в тебе теща живе, що ж ти сховався", "Я покохала Бабкіна ще з того моменту, коли була у нього на концерті у Стереоплазі, де вони разом із Вакарчуком представляли проект Брюссель... вибачте, але зараз у мене мову відібрало. Це піпець".

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