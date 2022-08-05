Усі виглядають щасливими та окриленими. Ніхто тоді навіть уявити не міг, що росія готує вторгнення.

Як повідомляє Politeka.net, минулої осені вся країна об'єдналася у гордості за неймовірні таланти на шоу "Україна має талант" , які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє. Ведучий проекту Григорій Решетник у своєму Інстаграмі дав надію, що проект повернеться, але вже в новому форматі.

Ведучий опублікував відео, в якому показав закулісся проекту. На кадрах можна побачити суддів талант-шоу Сергія Притулу та Євгена Кота, які після вторгнення росії в Україну активно займаються волонтерством та допомагають ЗСУ. А також Ксенію Мішину та Jerry Heil, які активно розповідають про те, що відбувається в Україні. Усі виглядають щасливими та окриленими. Ніхто тоді навіть уявити не міг, що росія готує вторгнення.

"Рівно рік тому. Ми обов'язково повернемося в новому форматі "ЗСУ має талант"", - оголосив Григорій Решетник.

У коментарях українці заявили, що вірять у повернення проекту і зазначили, що з бійцями ЗСУ в якості учасників - це чудова ідея: "Все буде добре Гриша, обов'язково повернетесь) Все буде Україна", "ЗСУ. чекаємо з нетерпінням", "Ось це сюрприз", "Класна до речі ідея, чекаємо на її реалізацію".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.