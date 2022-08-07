Як пише Politeka.net, Джамала - відома українська співачка та переможниця "Євробачення", де знаменитість виконала свою композицію - 1944. Також Джамала вирішила взяти участь у "Танцях зі зірками", але перемогти на проекті не вдалося. А після початку війни знаменитість вирушила до Європи, де активно висвітлювала українські події, а також виступала із концертами, збираючи гроші завдяки благодійності.

Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу співачка поділилася фото, де демонструвала постать у патріотичному купальнику. Зірка зробила селфі, вражаючи своєю працьовитістю.

"Раптово", - лаконично написала Джамала на сторис.

Повідомлялося, що Джамала нещодавно зважилася піти на польські "Танці з зірками", де її партнером став Яцек Єшке. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу співачка поділилася кадрами зі зйомки зі своїм партнером.

Нагадаємо, Джамала нагадала про трагедію минулого, яка знову повторюється Україні

А ще Politeka повідомляла, що Джамала показала, що витворяє на танцполі з новим партнером по "Танцях зі зірками"

Також Politeka писала, що Джамала вперше засвітилася з партнером на польських "Танцях зі зірками", фото