Як пише Politeka.net , Михайло Романова - відома українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра, яка дружить із Максом Барським, який після 24 лютого повернувся до України та пішов у військкомат. Мишко, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Романова і про Інстаграм, де цього разу поділилася зворушливими кадрами про столицю України – Київ. На них Мишко була у провокаційному боді.

"Моя душа з тобою, де б я не була ... Сумую, моя батьківщина", - написала Романова.

Фанати поставили публікації понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ми всі дуже сумуємо!!! І це не просто слова!!! У мене розривається все всередині! Я так хочу додому", "Як красиво і боляче", "Промурашило 200 разів", "Так, сумуємо щохвилини і щодня, рідна Батьківщина тримайся!", "Дуже добре, приємно дивитися", "Привіт! Я з Харкова… Війна спочатку змусила мене зупинитися, але я взяла всі сили в кулак і розпочала свою діяльність вже в іншому місті України".

Нагадаємо, Мишко Романова їли прикрила свою красу квітами, вразивши друга Барських.

А ще Politeka повідомляла, що подружка Барських Романова незвично відсвяткувала день народження свого головного чоловіка .

Також Politeka писала, що подружка Барських Михайло Романов у прозорому корсеті зачарувала своєю ідеальністю .