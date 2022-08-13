Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка та ведуча "Орел і Решка". Нещодавно зірка оголосила, що припиняє співпрацю із Потапом, як і Олексій Завгородній. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мішель опублікувала фото, де була в топіці та штанах. Також зірка додала відео, де вона вже була у сутінках.

"Ти ще не відчув як сильно я палаю

Я занадто переймаюсь

Накриває

Вибач, що я біля тебе не стрибаю", - написала Мішель рядки у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не вибачаю", "Красуня", "Дуже круто", "Дуже спокуслива дівчина", "Яка ж ти миленька", "Пострибай, я не проти", "Ти неймовірна", "Наша дівчинка", "Мішель, не свисти" , Бо грошей не буде.

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