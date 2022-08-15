Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка з початку війни разом з колективом активно гастролює європейськими країнами з благодійними концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram незвичайним фото та розповіла про подальші плани гурту.

На новій чорно-білій фотографії Юлію зафіксовано в оточенні хлопців зі своєї групи, один з яких її чоловік Валерій Бебко. Перед камерою співачка з'явилася у чорному вбранні, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна розповіла про плани The Hardkiss на осінь, а також зізналася, коли вони планують повернутися до виступів в Україні: "Привіт, друзі! Восени ми плануємо продовжувати концерти на підтримку України! Нам цікаво, де саме в Європі на нас чекають більше всього? Напишіть нам під цим постом. PS Мріємо, якнайшвидше повернутися в гастрольну діяльність в Україні. І зробимо це відразу, як тільки це стане безпечно на 100% для наших глядачів".

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