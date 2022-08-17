Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де на прослуховування їй не повірили судді. Фрагмент виступу Аїди зібрав десятки мільйонів переглядів і тепер артистка є досить успішною співачкою. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Я щаслива, що маю своє покликання. Справа всього життя – музика. Ідеї, що народжуються щохвилини… Зараз готую для вас новий реліз. Чекаєте?", - написала Аїда.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Мені дуже цікаво про що пісня", "З кожним днем ​​ти гарніше, на цьому фото ти дійсно виглядаєш надзвичайно Аїда", "Дуже красива фотографія. Справжня красуня світової сцени", "Звичайно, сил тобі і багато кохання", "Я завжди чекатиму жінку з голосом ангела, я ніколи не забуду вашу презентацію, ваш голос настільки унікальний, що вони думали, що ви робите відтворення, продовжуйте в тому ж дусі, краса та талант - це неперевершений мікс, з любов'ю та захоплення з Аргентини”.

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