Після нападу росії на Україну Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Артистка протягом перших трьох місяців війни виступала у різних країнах із концертами на підтримку України. Діти Джамали в цей час проживають із її сестрою у Туреччині, а чоловік залишився в Україні.

В інтерв'ю "Вікнам" вона розповіла, як діти сприймають свій переїзд та розлуку з батьками.

Співачка виховує зі своїм чоловіком двох синів – Еміра-Рахмана (2018) та Селіма-Гірая (2020). Артистка зізналася, що іноді її старший син Емір-Рахман говорить такі речі про Україну та війну, що вона сама дивується, як маленька дитина може все це усвідомлювати та розуміти.

"Старший син іноді мені таке каже, що я не розумію, де він таке почув і як він розуміє. Може і про росію щось сказати, і про війну. Немов доросла людина", - розповіла Джамала.

Крім того, у розмові з мамою хлопчик часто ставить їй те саме питання.

"Він засинає, і каже: "Мамо, ти знаєш, так хочеться, щоб мої іграшки вціліли, щоб будинок не зруйнували". Він пам'ятає свій садок, своїх друзів у чотири роки. Я розумію, що він багато чого розуміє вже в цьому віці" , - додала співачка Джамала.

Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".