Чутки про розлучення Тоні Матвієнка та Арсена Мірзояна з'явилися цієї весни, сама Антоніна спростувала подібні плітки, але наголосила: вони справді могли розійтися раніше. Про це Матвієнко заговорила у спеціальному інтерв'ю ЖВЛ, кадри якого були представлені на Ютуб.

«Були моменти, які мені весь час не подобалися, потім я подорослішала. Якоїсь миті мене задерло все, сказала: "Я так не можу". І написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую і нарешті мене почув. І мені так легко стало» – поділилася Матвієнко.

Вона зауважила, що зараз у них стосунки йдуть, начебто заново і відстань їх не зіпсувала.

"Настільки були хвилюючі ці зустрічі, ніби я вперше йшла на побачення. Найважче було не зустрітися, а розуміти наприкінці, що це ненадовго, і знову відпустити", - заявила Тоня.

Нагадаємо, Мірзоян одружений з дочкою легендарної співачки Ніни Матвієнко - Тоне, у пари є спільна донька, яку назвали на честь бабусі, а також Арсен виховує двох синів від минулих стосунків, а у Тоні є дочка Уляна, яку вона народила ще у 17 років.

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