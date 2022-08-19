Популярний хореограф та багаторічний суддя шоу "Танці зі зірками" Влад Яма, який під час війни з родиною поїхав до США, час від часу виходить на зв'язок із шанувальниками у своєму Instagram. Так цього разу знаменитість опублікував кадри, на яких показав свою участь у мирному мітингу з українцями в Майамі.

На фотографіях можна побачити, що на збори Влад прийшов у чорних шортах та білій футболці з українською символікою. Судячи з кадрів, хореограф не просто був присутній на мітингу, а ще й виступав на ньому з рупором у руках. Також на знімках можна побачити, що на збори до Майамі прийшло чимало людей у ​​патріотичному вбранні, з українськими прапорами та плакатами в руках. У підписі до публікації Влад Яма написав: "Мирний мітинг".

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Влад Яма зізнався, як йому під час війни вдалося виїхати за кордон. В інтерв'ю "Слава+" він розповів, що зараз разом із дружиною та сином живе у США. За словами Влада, він виїхав за кордон у перший день російського вторгнення, коли ще не було офіційної заборони на виїзд чоловіків призовного віку. Спочатку вони зупинилися в одній із європейських країн, а потім переїхали до Америки. Хореограф також додав, що у США він влаштовує благодійні майстер-класи, а дружина займається побутом та вихованням сина Леона.

Нагадаємо, "Немає сил": Джамала повернула українців до реальності, розповівши про трагедію в Харкові.

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що "Вапщє нє хочется уєзжать": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео.