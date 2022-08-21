Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох доньок - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Ольга вирушила до туру, збираючи гроші на підтримку українців. А на концерті в Італії виступила навіть дочка Полякової – Маша. Вона пішла стопами матері в музику, обравши панк-рок напрямок. Вже днями стало відомо, що Оля з дочками повернулася до України.

Маша, як і зіркова мама, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Полякова-молодша опублікувала фотографію після салону, поділившись результатом фарбування волосся. Як можна побачити, Маша вибрала яскраво-рудий колір. Дочка Полякової зробила селфі, висунувши мову.

Нагадаємо, дочка Полякової приголомшила своїми стосунками із зірковою співачкою.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова з доньками з'явилися на вокзалі: співачка вперше за півроку везе доньок до України.

Також Politeka писала, що 17-річна донька Полякової осоромилася в новому ролику, українці не змовчали