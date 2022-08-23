Ганна Кошмал - талановита актриса, яка підкорила серця мільйонів українців, тож може похвалитися великою армією шанувальників. Артистка прославилася завдяки ролі Женьки Ковальової у популярному телесеріалі "Свати".
Цими днями Ганна влаштувала літню фотосесію, результатами якої похвалилася на особистій сторінці в Інстаграм.
Знаменитість позує в кольоровій сукні, яка дуже вдало підкреслила її жіночність.
«Квіти і сонце у волоссі очима @lia.natalliia 💛 дякую тобі, ти прекрасна✨ А тим часом я поспішаю жити, вгамовую внутрішню боротьбу, шукаю, приймаю, аналізую, мрію, вчуся не боятися, просто вчуся, слухаю, бережу і вірю… », – написала артистка.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Полякова в прямому ефірі остаточно розірвала свій зв'язок із "рускім міром": "Я хочу, щоб усі, хто..."
"Не випадкова зустріч": Горбунов показав, кого побачив у київському метро, фото
Донька Полякової після салону вразила змінами у зовнішності: фото
Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" зізналася, чому б не змогла жити із Заливако: "Коли Михайло..."
Українці зачаровані красою, жіночністю та щирістю актриси.
«Красуні»,
«Дуже приємні та атмосферні фотографії 💙🌻💛»,
"Яка краса, чарівно",
"Як світанок - можна дивитися щохвилини",
"Як юна дівчинка",
"Ви як завжди чудово виглядаєте 🔥",
"Ми з вами назавжди, золота наша", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, зірка "Сватів" Ганна Кошмал зачарувала своєю щирістю у Бучі: "Ти ангел"
Як повідомляла Politeka, конфуз стався з онукою Ротару в США: засвітила зайве прямо на вулиці
Також Politeka писала, що внучка Ротару поділилася секретом своєї стрункості: закидала ногу та вигиналася