Українська актриса Ганна Кошмал, відома за роллю Жені у серіалі «Свати», поділилася атмосферними фотографіями на радість шанувальників.

Ганна Кошмал - талановита актриса, яка підкорила серця мільйонів українців, тож може похвалитися великою армією шанувальників. Артистка прославилася завдяки ролі Женьки Ковальової у популярному телесеріалі "Свати".

Цими днями Ганна влаштувала літню фотосесію, результатами якої похвалилася на особистій сторінці в Інстаграм.

Знаменитість позує в кольоровій сукні, яка дуже вдало підкреслила її жіночність.

«Квіти і сонце у волоссі очима @lia.natalliia 💛 дякую тобі, ти прекрасна✨ А тим часом я поспішаю жити, вгамовую внутрішню боротьбу, шукаю, приймаю, аналізую, мрію, вчуся не боятися, просто вчуся, слухаю, бережу і вірю… », – написала артистка.

Українці зачаровані красою, жіночністю та щирістю актриси.

«Красуні»,

«Дуже приємні та атмосферні фотографії 💙🌻💛»,

"Яка краса, чарівно",

"Як світанок - можна дивитися щохвилини",

"Як юна дівчинка",

"Ви як завжди чудово виглядаєте 🔥",

"Ми з вами назавжди, золота наша", - пишуть у мережі.

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