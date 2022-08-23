Так, у своєму Instagram вона відповіла на запитання фоловерів.

«Яка ваша вага і зростання?» — поцікавився один із користувачів.

Модель зізналася, що зараз важить 49-50 кг при зростанні 179 см.

Хлистун розмістила знімок, на якому позувала у джинсових шортах та короткому чорному топі, продемонструвавши всім свій плоский живіт.

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Молоду маму також запитали, чому вона давно не показує свою малечу.

Даша не стала приховувати дочку Макса Михайлюка, яка помітно подорослішала.

Аріна вона тримала на руках, сидячи в салоні автомобіля.

Зазначимо, що головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекті обрав гімнастку Дашу Ульянову. Після шоу пара не склалася. Далі Михайлюк збудував стосунки з українською моделлю Дашею Хлистун, першим українським ангелом Victoria's Secret.

Пара спочатку приховувала свої стосунки, але вже зараз перебуває в офіційному шлюбі та виховують спільну дочку.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка кокетливо хизнулася схудлою фігурою в атласній сукні.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка, яка схудла на 28 кг після пологів, розкрила, як їй це вдалося.

Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, у якому стані прокинулася після дня народження.